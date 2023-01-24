«Селтикс» и «Хит» интересуются Уилли Эрнангомесом

Теги возможные переходы Бостон Майами Новый Орлеан сборная Испании НБА Гильермо Эрнангомес Евробаскет-2022 Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес (28 лет, 211 см) может сменить команду перед дедлайном, пишет Eurohoops.

Испанским баскетболистом интересуются «Бостон» и «Майами», которые хотят усилить позицию запасного пятого номера.

Эрнангомес стал чемпионом Евробаскета-2022 в составе сборной Испании и был признан MVP турнира. В нынешнем сезоне НБА он провел 22 матча, в среднем набирая 6,9 очка и 4,6 подбора за 11,8 минуты на площадке.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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3 комментария

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МЗ
Ответ $cous
потому, что это его брат
Ну я же и написал "Бо Крузом", предполагая, что это Хуанчо, который мается в Торонто. Или информацией о том, что это не один Уилли гоняет за разные команды, обладаете только Вы?)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
$cous
Ответ МЗ
А почему Фила не интересуется Бо Крузом, кстати?
потому, что это его брат
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МЗ
А почему Фила не интересуется Бо Крузом, кстати?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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