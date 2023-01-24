«Селтикс» и «Хит» интересуются Уилли Эрнангомесом

Центровой «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомес (28 лет, 211 см) может сменить команду перед дедлайном, пишет Eurohoops.

Испанским баскетболистом интересуются « » и « », которые хотят усилить позицию запасного пятого номера.

Эрнангомес стал чемпионом Евробаскета-2022 в составе сборной Испании и был признан MVP турнира. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, в среднем набирая 6,9 очка и 4,6 подбора за 11,8 минуты на площадке.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это