Майкл Мэлоун: «Часто сравниваю Николу Йокича с Тимом Данканом. Он неэгоистичная супезвезда»

Теги Денвер Тим Данкан НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун сравнил центрового Николу Йокича с легендой «Сан-Антонио» Тимом Данканом.

«Он не пытается быть тем, кем не является. Он не пытается создать историю, кроме как «Я Никола Йокич, я играю за «Денвер Наггетс», я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своей команде победить, и я буду делать это с профессионализмом и никогда не поставлю себя выше команды». Это редкость.

Я часто сравниваю его с Тимом Данканом. Я никогда не тренировал Данкана, но судя по играм против него и рассказам от тех, кто общался с ним, Тим Данкан был неэгоистичной суперзвездой. Я так же смотрю на Николу Йокича. Я считаю его неэгоистичной суперзвездой. Он не говорит людям: «Посмотрите на меня, скажите, какой я классный». Он стесняется внимания. Он просто хочет быть одним из парней в команде, веселиться, усердно работать и побеждать», – сказал Мэлоун.

Могут ли «Хит» остановить Николу Йокича? Все, что нужно знать о финале НБА

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Ответ Костя Кот
думаю у джокера навыков даже больше, при всем уважении к данкану.
В атаке получше, но в защите Данкану очень сильно уступает
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
думаю у джокера навыков даже больше, при всем уважении к данкану.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Андреев
Ответ Костя Кот
думаю у джокера навыков даже больше, при всем уважении к данкану.
Данкан настолько же сильнее в защите, насколько Йокич сильнее в атакующем аспекте. Взять нынешний перфоманс Дэвиса в ПО: Данкан во времена своего пика показывал аналогичные цифры каждый год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Артем Андреев
Данкан настолько же сильнее в защите, насколько Йокич сильнее в атакующем аспекте. Взять нынешний перфоманс Дэвиса в ПО: Данкан во времена своего пика показывал аналогичные цифры каждый год.
да, только очевидно атака более важный аспект, учитывая что в атаке Йокич делает лучше ну просто всё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий