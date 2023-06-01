Майкл Мэлоун: «Часто сравниваю Николу Йокича с Тимом Данканом. Он неэгоистичная супезвезда»

Главный тренер «Денвера» сравнил центрового Николу Йокича с легендой «Сан-Антонио» Тимом Данканом.

«Он не пытается быть тем, кем не является. Он не пытается создать историю, кроме как «Я Никола Йокич, я играю за «Денвер Наггетс», я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своей команде победить, и я буду делать это с профессионализмом и никогда не поставлю себя выше команды». Это редкость.

Я часто сравниваю его с Тимом Данканом. Я никогда не тренировал Данкана, но судя по играм против него и рассказам от тех, кто общался с ним, был неэгоистичной суперзвездой. Я так же смотрю на Николу Йокича. Я считаю его неэгоистичной суперзвездой. Он не говорит людям: «Посмотрите на меня, скажите, какой я классный». Он стесняется внимания. Он просто хочет быть одним из парней в команде, веселиться, усердно работать и побеждать», – сказал Мэлоун.

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