Крис Бруссард: «Никола Йокич лучше Дирка Новицки»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард считает, что центровой « » может обойти в случае победы в чемпионате.

«Йокич ведет команду к чемпионству, и его статистические показатели просто невероятны. Он в среднем делает трипл-дабл за игру

Никола Йокич лучше Дирка Новицки. Думаю, что Дирка многие переоценивают.

Он отличный игрок, но я бы поставил Йокича выше Новицки, если он станет чемпионом в этом году, без сомнения», – заявил эксперт в эфире First Things First.

Финальная серия «Денвер» – «Майами» начнется в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

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