Крис Бруссард: «Никола Йокич лучше Дирка Новицки»
Эксперт Fox Sports Крис Бруссард считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич может обойти Дирка Новицки в случае победы в чемпионате.
«Йокич ведет команду к чемпионству, и его статистические показатели просто невероятны. Он в среднем делает трипл-дабл за игру
Никола Йокич лучше Дирка Новицки. Думаю, что Дирка многие переоценивают.
Он отличный игрок, но я бы поставил Йокича выше Новицки, если он станет чемпионом в этом году, без сомнения», – заявил эксперт в эфире First Things First.
Финальная серия «Денвер» – «Майами» начнется в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.
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