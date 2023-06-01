Крис Бруссард: «Никола Йокич лучше Дирка Новицки»

Теги Дирк Новицки Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Крис Бруссард Баскетбол

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич может обойти Дирка Новицки в случае победы в чемпионате.

«Йокич ведет команду к чемпионству, и его статистические показатели просто невероятны. Он в среднем делает трипл-дабл за игру

Никола Йокич лучше Дирка Новицки. Думаю, что Дирка многие переоценивают.

Он отличный игрок, но я бы поставил Йокича выше Новицки, если он станет чемпионом в этом году, без сомнения», – заявил эксперт в эфире First Things First.

Финальная серия «Денвер» – «Майами» начнется в ночь на пятницу, 03:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Капитан - очевидность подъехал
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