«Монако» рассматривает вариант формирования второго состава для чемпионата Франции, если будет введен налог на роскошь

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Монако Баскетбол

«Монако» придется заплатить около 2 млн евро в предстоящем сезоне чемпионата Франции, если лигой будет введен налог на роскошь.

В связи с этим «Монако» рассматривает возможность выставить второй состав команды на матчи национального соревнования, сообщает журналист BasketNews Донатас Урбонас со ссылкой на источники.

В прошедшем сезоне «Монако» увеличил платежную ведомость на 60 процентов, подняв его до исторической отметки в истории французского клубного баскетбола в 10,8 млн евро.

Согласно предложению Лиги, клубы, которые тратят более 8,5 миллионов евро на зарплату игроков и тренеров, будут облагаться налогом на роскошь. Каждый дополнительный евро будет облагаться налогом в размере от 70 до 80 центов.

В связи с этими обстоятельствами «Монако» всерьез рассматривает возможность использования своего основного состава исключительно в Евролиге, а для чемпионата Франции сформировать команду, собранную из молодых французских игроков.

Голосование по введению налога на роскошь назначено на 6 июня.

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