Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» примет «Бурк»

Теги результаты чемпионат Франции Монако Бурк Баскетбол

В среду, 31 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Бурк».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Второй матч

Монако – Бурк
Дата проведения
31 мая, 21.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

«Монако» повел в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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