Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» примет «Бурк»
В среду, 31 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Монако» примет «Бурк».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 31 мая, 21.30, «Салле Гастон Медесен»
«Монако» повел в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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