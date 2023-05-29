Чемпионат Франции. Плей-офф. «Монако» сыграет с «Бурком»

В понедельник, 29 мая, в первом матче серии 1/2 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А « » примет « ».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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