ACB. Плей-офф. «Реал» – «Гран-Канария», «Тенерифе» встретится с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха Гран-Канария Реал чемпионат Испании Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 28 мая, двумя матчами продолжится плей-офф испанской лиги АСВ.

«Реал» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Уникахой».

АСВ

Плей-офф 

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

Реал – Гран-Канария
Дата проведения
28 мая, 13.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Тенерифе – Уникаха
Дата проведения
28 мая, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джимми Батлер троллит всех подряд, в том числе НБА и журналистов: его дреды – самый долгоиграющий пранк сезона

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий