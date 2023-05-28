ACB. Плей-офф. «Реал» – «Гран-Канария», «Тенерифе» встретится с «Уникахой»
В воскресенье, 28 мая, двумя матчами продолжится плей-офф испанской лиги АСВ.
«Реал» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Уникахой».
АСВ
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 28 мая, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 28 мая, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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