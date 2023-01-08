Джефф Ван Ганди: «Хит» не смогут взять титул с этим составом»
Бывший тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди считает, что «Майами» далек от чемпионства.
«Они не смогут взять титул с этим составом. Но они недостаточно плохи, чтобы получить высокий пик на драфте. Так что они там, где и должны быть», – заявил Ван Ганди.
«Хит» имеют результат 21-19 и занимают 8-е место на Востоке. В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Комментарии