Джефф Ван Ганди: «Хит» не смогут взять титул с этим составом»

Бывший тренер НБА, ныне телекомментатор считает, что « » далек от чемпионства.

«Они не смогут взять титул с этим составом. Но они недостаточно плохи, чтобы получить высокий пик на драфте. Так что они там, где и должны быть», – заявил Ван Ганди.

«Хит» имеют результат 21-19 и занимают 8-е место на Востоке. В прошлом сезоне команда дошла до финала конференции.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand