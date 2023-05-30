Джефф Ван Ганди: «Эрик Споэльстра – лучший тренер в истории «Майами»
Бывший тренер НБА, ныне комментатор Джефф Ван Ганди назвал Эрика Споэльстру лучшим тренером в истории «Майами».
«Он находится в невероятной ситуации, с которой мало кто мог бы справиться. Очевидно, что он лучший тренер в истории «Майами». Я восхищаюсь тем, чего он достиг», – сказал Ван Ганди.
«То, что совершил Эрик Споэльстра вдохновляет всех, кто занимается спортом, и не только баскетболом. Он преодолел взлеты и падения, был стойким лидером, трудягой и мотиватором. Это невероятно, но его недооценивают. Я рад, что он снова в финале и признан лучшим в своем деле», – добавил комментатор Марк Джексон.
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Тогда конечно вообще что-то невероятное было: главная звезда команды НБА Дион Уэйтерс, Люк Бэббит в старте, а приличные минуты получали такие пассажиры как Окаро Уайт, Тайлер и Джеймс Джонсон, Родни Макгрудер, Вилли Рид и другие, причем ещё и пользу приносили.