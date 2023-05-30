Джефф Ван Ганди: «Эрик Споэльстра – лучший тренер в истории «Майами»

Теги Джефф Ван Ганди Майами НБА Марк Джексон Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Бывший тренер НБА, ныне комментатор Джефф Ван Ганди назвал Эрика Споэльстру лучшим тренером в истории «Майами».

«Он находится в невероятной ситуации, с которой мало кто мог бы справиться. Очевидно, что он лучший тренер в истории «Майами». Я восхищаюсь тем, чего он достиг», – сказал Ван Ганди.

«То, что совершил Эрик Споэльстра вдохновляет всех, кто занимается спортом, и не только баскетболом. Он преодолел взлеты и падения, был стойким лидером, трудягой и мотиватором. Это невероятно, но его недооценивают. Я рад, что он снова в финале и признан лучшим в своем деле», – добавил комментатор Марк Джексон.

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2 комментария

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софочка
Мне кажется, Спо всем доказал, что он отличный тренер и один из сильнейших специалистов в лиге в сезоне 2016/2017, когда Майами стартовали с 11-30 и сделали 41-41 лишь в последний момент не попав в плей-офф (а ввели бы плей-ин раньше, наверняка бы попали)
Тогда конечно вообще что-то невероятное было: главная звезда команды НБА Дион Уэйтерс, Люк Бэббит в старте, а приличные минуты получали такие пассажиры как Окаро Уайт, Тайлер и Джеймс Джонсон, Родни Макгрудер, Вилли Рид и другие, причем ещё и пользу приносили.
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