Претендент на 1-й номер драфта-2024 Матас Бузелис проведет следующий сезон за «Игнайт»

Претендент на 1-й номер драфта НБА 2024 года защитник Матас Бузелис (18 лет, 211 см) подписал контракт с командой «Игнайт» и проведет следующий сезон в G-лиге.

18-летний уроженец Чикаго получил звание самого ценного игрока в международно лагере «Баскетбол без границ», который проходил во время Матча всех звезд НБА в феврале.

Также Бузелис участвовал в турнире McDonald’s All-American 2023 года и был выбран в сборную мира на турнире Nike Hoop Summit-2022.

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