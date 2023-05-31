Претендент на 1-й номер драфта-2024 Матас Бузелис проведет следующий сезон за «Игнайт»

Теги драфт НБА G-лига Игнайт Баскетбол

Претендент на 1-й номер драфта НБА 2024 года защитник Матас Бузелис (18 лет, 211 см) подписал контракт с командой «Игнайт» и проведет следующий сезон в G-лиге.

18-летний уроженец Чикаго получил звание самого ценного игрока в международно лагере «Баскетбол без границ», который проходил во время Матча всех звезд НБА в феврале.

Также Бузелис участвовал в турнире McDonald’s All-American 2023 года и был выбран в сборную мира на турнире Nike Hoop Summit-2022.

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4 комментария

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Scrubs
Прогуглил, так он Литовец, американский
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ammen
Ну вряд ли ему первый номер драфта светит. Он сейчас пятый в рейтинге ESPN 100, выше только Коллир, Холланд, Эдвардс и Вагнер, обойти их будет очень сложно.

Кстати еще из интересных лиц на драфт 24 должен выйти Андрей Стоякович, сын Пежи Стояковича. Тоже SF с трешкой, как и отец
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Iguodala
он точно защитник с ростом 211 см?
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wnpma
Ответ Iguodala
он точно защитник с ростом 211 см?
Да, играет на периметре, можно сказать, что и второй номер, но по факту конечно 2-3-4 с дриблингом
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