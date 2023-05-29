Участник драфта НБА 2023 Эмони Бэйтс: «Могу стать одним из лучших баскетболистов в истории»

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

Участник драфта НБА 2023 Эмони Бэйтс верит, что может войти в число лучших баскетболистов в истории Лиги.

«Чувствую, что могу стать одним из лучших баскетболистов в истории, потому что знаю, насколько усердно я работаю. Всю жизнь играл против участников предстоящего драфта.

Сейчас для меня задача: прогрессировать в игре и прибавить в силовых показателях. Когда я стану сильнее, будет весело», – сказал Бэйтс в разговоре с журналистом Майклом Скотто.

ESPN прогнозирует выбор игрока в cередине второго раунда. Бэйтс весит 77 кг при росте 208 см.

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7 комментариев

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Максим Макеев
а могу и не стать
все нормально
п.с Бэйтс весит 77 кг при росте 208 см( сочувствую тем кто сие выберет)
+2
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+2
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Дмитрий Титов
Майкл, Леброн - срочно потеснитесь. Эмони заходит
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Ковш Сосновый
208 см на 77 кг. У него дефицит веса по ИМТ😄
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Freddy Durst
"Когда я стану сильнее, будет весело" ))))))) гениальное умозаключение
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skreamer
Погуглил его имя, первая же ссылка: "В автомобиле бывшей школьной звезды США Эмони Бейтса обнаружили оружие"... Удачи, пацан!
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skreamer
208 см 77 кг, Вемба 219 см, 95 кг, Холмгрен 216 см, 88 кг.

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Forza
Ответ Ковш Сосновый
208 см на 77 кг. У него дефицит веса по ИМТ😄
Да это вообще ужас какой то. У меня очевидно есть проблемы со здоровьем
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