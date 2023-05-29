Участник драфта НБА 2023 Эмони Бэйтс: «Могу стать одним из лучших баскетболистов в истории»

Участник драфта НБА 2023 Эмони Бэйтс верит, что может войти в число лучших баскетболистов в истории Лиги.

«Чувствую, что могу стать одним из лучших баскетболистов в истории, потому что знаю, насколько усердно я работаю. Всю жизнь играл против участников предстоящего драфта.

Сейчас для меня задача: прогрессировать в игре и прибавить в силовых показателях. Когда я стану сильнее, будет весело», – сказал Бэйтс в разговоре с журналистом Майклом Скотто.

ESPN прогнозирует выбор игрока в cередине второго раунда. Бэйтс весит 77 кг при росте 208 см.

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