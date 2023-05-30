Станислав Ильницкий подписал трехлетний контракт с «Пармой»

«Парма» объявила о подписании трехлетнего контракта с форвардом Станиславом Ильницким (29 лет, 201 см).

В прошедшем сезоне Ильницкий стал чемпионом лиги ВТБ в составе казанского УНИКСа. В составе команды форвард набирал 5,1 очка и 3,5 подборов за 19 минут на паркете в среднем за матч.

Ильницкий также является обладателем Еврокубка (2015), двукратным серебряным призером Лиги ВТБ (2015, 2017) в составе «Химок». В сезоне-2017/18 он помог «Локомотиву-Кубань» стать серебряным призером Еврокубка и обладателем Кубка России.

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