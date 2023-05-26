«Лейкерс» не станут предлагать Расселлу 67,5 млн на 2 года

« » не станут выписывать разыгрывающему Д’Анджело Расселлу максимальный контракт этим летом.

«Рассел имеет право заключить двухлетнее соглашение на сумму 67,5 млн долларов до 30 июня, но «Лейкерс» не станут предлагать ему такой контракт, сообщили ESPN источники, знакомые с ситуацией», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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