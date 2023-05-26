«Лейкерс» не станут предлагать Расселлу 67,5 млн на 2 года

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» не станут выписывать разыгрывающему Д’Анджело Расселлу максимальный контракт этим летом.

«Рассел имеет право заключить двухлетнее соглашение на сумму 67,5 млн долларов до 30 июня, но «Лейкерс» не станут предлагать ему такой контракт, сообщили ESPN источники, знакомые с ситуацией», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Этим летом разыгрывающий становится свободным агентом. В 16 матчах плей-офф он набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
это слишком много для него, какие 67. 50, это более доступная сумма
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanya_xl
Ответ Фифа Алекс
Ривзу значит насыпят нормально!
Независимо от Ривза, Рассел столько не стоит и близко
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Фифа Алекс
Ривзу значит насыпят нормально!
Дадут ему максимум из того,что смогут. ДиЛо сейчас не стоит больше 15 в год. Да и Шредер мне больше по душе. Он лидер по духу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Forza
Ирвинг на минималку явно лучше будет. Правильное решение!
Ага, ему Даллас предлагает максимальный контракт,но Кайри выберет минималку в ЛАЛ. С братом же играет, Леброном. И ведь не в деньгах счастье, а в семье, как любит сам Ирвинг говорить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Перепелица
Ну и правильно. Пелинка, работай!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казимир Стыцько
Ответ Алексааандр
это слишком много для него, какие 67. 50, это более доступная сумма
Какие 50?! С такой защитой тридцатник- максимум
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
Ответ sanya_xl
Независимо от Ривза, Рассел столько не стоит и близко
Его потолок 20 лямов за сезон и то много вопросов, крайне нестабильный персонаж!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фифа Алекс
Ответ sanya_xl
Независимо от Ривза, Рассел столько не стоит и близко
но Ривз стал ближе темболее он ясно сказал что бабки выберет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ xamer 9
Ага, ему Даллас предлагает максимальный контракт,но Кайри выберет минималку в ЛАЛ. С братом же играет, Леброном. И ведь не в деньгах счастье, а в семье, как любит сам Ирвинг говорить
Леброн его позовёт на свою яхту, там напоит и пообещает максималку, после своего ухода. Кайри растает и согласится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Forza
Ирвинг на минималку явно лучше будет. Правильное решение!
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий