Богдан Богданович: «В финальной серии буду болеть за старшего Николу»
Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович рассказал, за какого из сербских игроков он будет болеть в предстоящей финальной серии плей-офф НБА между «Денвером» и «Майами».
Двукратный MVP лиги центровой Никола Йокич является лидером «Денвера». 19-летний форвард Никола Йович проводит первый сезон в составе «Майами».
«Если честно, я болею за старшего Николу. Мы близкие друзья, а также партнеры по сборной.
Думаю, что Йокич намного опытнее, но мы, безусловно, желаем всего наилучшего младшему Николе. Один из сербских игроков обязательно выиграет титул, и это очень важно. Но я болею за «Денвер», – сказал Богданович.
Йокич – самая душевная суперзвезда: обожает крошечный Сомбор, избегает соцсетей, фанатеет от сербской кухни и музыки
Год назад, да и после регулярки такая фраза казалась абсолютным сюром или забавным каламбуром