Богдан Богданович: «В финальной серии буду болеть за старшего Николу»

Атакующий защитник «Атланты» рассказал, за какого из сербских игроков он будет болеть в предстоящей финальной серии плей-офф между « » и « ».

Двукратный MVP лиги центровой является лидером «Денвера». 19-летний форвард Никола Йович проводит первый сезон в составе «Майами».

«Если честно, я болею за старшего Николу. Мы близкие друзья, а также партнеры по сборной.

Думаю, что Йокич намного опытнее, но мы, безусловно, желаем всего наилучшего младшему Николе. Один из сербских игроков обязательно выиграет титул, и это очень важно. Но я болею за «Денвер», – сказал Богданович.

Йокич – самая душевная суперзвезда: обожает крошечный Сомбор, избегает соцсетей, фанатеет от сербской кухни и музыки