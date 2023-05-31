Богдан Богданович: «В финальной серии буду болеть за старшего Николу»

Теги Атланта Денвер Майами НБА НБА плей-офф Богдан Богданович Никола Йокич Никола Йович Баскетбол

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович рассказал, за какого из сербских игроков он будет болеть в предстоящей финальной серии плей-офф НБА между «Денвером» и «Майами».

Двукратный MVP лиги центровой Никола Йокич является лидером «Денвера». 19-летний форвард Никола Йович проводит первый сезон в составе «Майами».

«Если честно, я болею за старшего Николу. Мы близкие друзья, а также партнеры по сборной.

Думаю, что Йокич намного опытнее, но мы, безусловно, желаем всего наилучшего младшему Николе. Один из сербских игроков обязательно выиграет титул, и это очень важно. Но я болею за «Денвер», – сказал Богданович.

Йокич – самая душевная суперзвезда: обожает крошечный Сомбор, избегает соцсетей, фанатеет от сербской кухни и музыки

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2 комментария

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Vgorodeslyakot
За андердогов из Маями. И за Брюса Брауна в Денвере.
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Сергелийский Лавашик
Никола Йокич против Николы Йовича в финале.
Год назад, да и после регулярки такая фраза казалась абсолютным сюром или забавным каламбуром
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