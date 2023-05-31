Владе Дивац: «Если кто и заслуживает перстня, так это Йокич»

Легендарный сербский центровой желает и « » победы в нынешнем сезоне НБА.

«Почему он не может завоевать перстень? Если кто и заслуживает этого, так это Йокич.

Йокич определенно поднял планку для всех балканских игроков, как для тех, кто был до него, так и для тех, кто будет после него, поэтому мы его большие поклонники и надеемся на его успех в этом сезоне.

Наши баскетболисты вышли из продвинутой баскетбольной школы. Никола наш, за ним приятно следить, и мы надеемся, что он выиграет титул в этом сезоне», – сказал Дивац.

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