Владе Дивац: «Если кто и заслуживает перстня, так это Йокич»

Теги Денвер Майами НБА Владе Дивац НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Легендарный сербский центровой Владе Дивац желает Николе Йокичу и «Денверу» победы в нынешнем сезоне НБА.

«Почему он не может завоевать перстень? Если кто и заслуживает этого, так это Йокич.

Йокич определенно поднял планку для всех балканских игроков, как для тех, кто был до него, так и для тех, кто будет после него, поэтому мы его большие поклонники и надеемся на его успех в этом сезоне.

Наши баскетболисты вышли из продвинутой баскетбольной школы. Никола наш, за ним приятно следить, и мы надеемся, что он выиграет титул в этом сезоне», – сказал Дивац.

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4 комментария

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si40w
Если кто и заслуживает перстня, так это Батлер
+17
-6
+11
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Андрей Новиков
Если кто и заслуживает перстня, так это Батлер. Но достанется он Йокичу)
+10
-4
+6
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Evincive
Кто бы спорил.
0
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