«Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с Александром Ганькевичем

Центровой Александр Ганькевич (27 лет, 201 см) продлил соглашение с «Нижним Новгородом».

Российский баскетболист подписал новый 2-летний контракт с нижегородцами, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-22/23 лиги ВТБ Ганькевич в среднем набирал 5,3 очка и 3,7 подбора.

Александр выступает за «Нижний Новгород» с 2019 года.

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