Трэй Янг: «Бостон» выиграет»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не верит в проход «Хит» в финал НБА в противостоянии с «Селтикс» (3-3).
«Бостон» выиграет у «Майами»... все кончено!😂» – написал Янг на своей странице в социальной сети после 6-й встречи.
Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на предстоящую игру. «Хит» проиграли все 10 матчей регулярки, на которых работали арбитры.
«Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.
Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?
Надеюсь на то, что Майами дадут Бостону бой.