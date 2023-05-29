Трэй Янг: «Бостон» выиграет»

Разыгрывающий «Атланты» не верит в проход «Хит» в финал в противостоянии с «Селтикс» (3-3).

«Бостон» выиграет у « »... все кончено!😂» – написал Янг на своей странице в социальной сети после 6-й встречи.

Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на предстоящую игру. «Хит» проиграли все 10 матчей регулярки, на которых работали арбитры.

«Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?