Трэй Янг: «Бостон» выиграет»

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не верит в проход «Хит» в финал НБА в противостоянии с «Селтикс» (3-3).

«Бостон» выиграет у «Майами»... все кончено!😂» – написал Янг на своей странице в социальной сети после 6-й встречи.

Судьи Скотт Фостер и Тони Бразерс назначены на предстоящую игру. «Хит» проиграли все 10 матчей регулярки, на которых работали арбитры.

«Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

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«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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2 комментария

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Вялый Харден
раз каждая собака пукает про зеленых - надо грузить на Маями
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Лютик
В любом случае, для старых, разобранных Хит, которые выходили в ПО без особых надежд - этот ПО удался. Обидно, что скорее всего, поражение будет таким болезненным, после 3-0.
Надеюсь на то, что Майами дадут Бостону бой.
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