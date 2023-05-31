Лидер «Майами» предлагал теннисистке Коко Гауфф билеты на финал НБА еще до того, как флоридский клуб попал в плей-офф.

«Это было еще до того, как «Хит» вышли в плей-офф. Он предложил мне билеты на последнюю домашнюю игру в регулярном чемпионате, а через пару недель написал в личные сообщения и спросил, не нужны ли мне еще билеты на матчи плей-офф. Ответила ему, что меня не будет в США, я буду на турнирах – в Мадриде, Риме, а затем во Франции. Он сказал: «Хорошо, когда мы выйдем в финал, дай мне знать, если твоей семье будут нужны билеты».

Это было еще до того, как мы были в плей-офф, до того, как мы проиграли «Хоукс» в первой игре плей-ин. Все говорили, что у нас лишь 3-процентные шансы на выход в финал, но когда Джимми прислал мне это, я знала, что мы будем в решающей серии, потому что он не сказал «если» мы выйдем в финал. Он сказал, «когда» мы выйдем в финал.

Теперь, когда «Хит» действительно в финале, я могу рассказать эту историю», – утверждает Гауфф.

19-летняя Гауфф живет в Южной Флориде и болеет за «Хит».

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