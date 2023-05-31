Лидер «Майами» Джимми Батлер зарегистрировал товарный знак «Himmy Buckets», который будет использоваться на одежде и других предметах.

Название отсылает к прозвищу Батлера «Джимми Бакетс». «Химми» получилось благодаря ставшему популярным мему «he’s him».

Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

Батлер вывел «Хит» в финал плей-офф НБА. Его средние показатели в «постсезонке» – 28,5 очка, 2,2 подбора и 4,8 передачи за игру.

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