Джимми Батлер зарегистрировал товарный знак «Himmy Buckets»

Теги светская хроника Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер зарегистрировал товарный знак «Himmy Buckets», который будет использоваться на одежде и других предметах.

Название отсылает к прозвищу Батлера «Джимми Бакетс». «Химми» получилось благодаря ставшему популярным мему «he’s him».

Him – он/ему/им в традиционном английском, ныне на сленге используется как акроним His Imperial Majesty – англ. Его Императорское Величество.

Батлер вывел «Хит» в финал плей-офф НБА. Его средние показатели в «постсезонке» – 28,5 очка, 2,2 подбора и 4,8 передачи за игру.

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5 комментариев

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Blackcat23
За что так Батлеру статистику то занизили?😮
+5
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+5
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AEZAKMI228
Jimmy Butler has averaged 28.5 points, 7.0 rebounds and 5.7 assists in 17 games in the 2023 playoffs.
+4
0
+4
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Deathspell Omega
Батлер вывел «Хит» в финал плей-офф НБА. Его средние показатели в «постсезонке» – 28,5 очка, 2,2 подбора и 4,8 передачи за игру.

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Валера левкин, ты если берешься писать на баскетбольную тематику с элементами статистики учись её читать.
2,2 подбора +4,8 подбора, это подборы Батлера в атаке и защите соответственно, итого 7,0 подборов в среднем за игру.
А ассистов у него 5,7 за игру в этом плейофф.
+4
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NikolayOss
Подвинься, король, у нас тут Его Императорское Величество появился )
+1
0
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Deathspell Omega
Кстати, ничего выдающегося он в этом плей-офф, именно касательно подборов и ассистов не показывает.
Бывало у него и лучше, в том числе и в "Хит".
А вот по очкам да, лучший свой постсизон проводит.
Пока во всяком случае.
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