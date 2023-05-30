Мэджик Джонсон поздравил «Майами» с выходом в финал НБА

Теги Мэджик Джонсон Майами Пэт Райли НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Ник Арисон Баскетбол

Член Зала славы Мэджик Джонсон поздравил «Майами» с выходом в финал НБА.

«Поздравляю владельцев «Хит» Микки Арисона и Ника Арисона, президента и моего бывшего тренера Пэта Райли, тренера Эрика Споэльстру, Джимми Батлера и всю команду «Майами» с выходом в финал НБА!» – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

«Лейкерс» под руководством Райли четыре раза стали чемпионами НБА с Мэджиком в составе.

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1 комментарий

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AEZAKMI228
У хит колоритный владелец даже не скажешь что он еврей
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