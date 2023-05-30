Мэджик Джонсон поздравил «Майами» с выходом в финал НБА

Член Зала славы поздравил «Майами» с выходом в финал НБА.

«Поздравляю владельцев «Хит» Микки Арисона и Ника Арисона, президента и моего бывшего тренера , тренера , и всю команду «Майами» с выходом в финал НБА!» – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

«Лейкерс» под руководством Райли четыре раза стали чемпионами НБА с Мэджиком в составе.

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