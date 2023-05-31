Стеф Карри написал трогательное послание Бобу Майерсу, который покидает «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА фото Стефен Карри Боб Майерс Баскетбол

Многолетний лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри написал трогательное послание Бобу Майерсу, который решил покинуть пост генерального менеджера клуба.

«Еще до всех трофеев и воспоминаний, которые случились на нашем пути, я вспоминаю, как сказал тебе: «Не подведи!» И ты не подвел.

Роль генерального менеджера была велика, ты отлично справился, но я всегда буду признателен тебе и за нашу дружбу. Мы изменили жизни друг друга!

Наслаждайся следующей главой, мой друг. Спасибо, Боб!» – написал Карри.

«Голден Стэйт» Карри и Майерса завоевали четыре титула, разыгрывающий дважды становился MVP НБА.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Соцсети Стефена Карри

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