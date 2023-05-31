Многолетний лидер «Голден Стэйт» написал трогательное послание , который решил покинуть пост генерального менеджера клуба.

«Еще до всех трофеев и воспоминаний, которые случились на нашем пути, я вспоминаю, как сказал тебе: «Не подведи!» И ты не подвел.

Роль генерального менеджера была велика, ты отлично справился, но я всегда буду признателен тебе и за нашу дружбу. Мы изменили жизни друг друга!

Наслаждайся следующей главой, мой друг. Спасибо, Боб!» – написал Карри.

«Голден Стэйт» Карри и Майерса завоевали четыре титула, разыгрывающий дважды становился MVP .

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

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