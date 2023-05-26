Эрик Споэльстра: «Мы будем намного лучше в субботу»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что неудачное выступление в двух последних матчах финала Востока против «Бостона» не скажется на команде в шестой встрече.

«Хит» начали серию с 3-0, а затем уступили два раза подряд.

«Один матч не связан с другим. Это не имеет значения. Важно лишь хорошо подготовиться и сильно сыграть в следующей встрече.

Мы будем намного лучше в субботу. Это единственное, о чем мы сейчас думаем», – сказал Споэльстра.

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9 комментариев

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Tim Timson
уже не нас рать?))
+9
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hodor 12
Уверен в этом, так же как и в том, что Бостон в субботу, как минимум тоже не будет хуже сегодняшних самих себя.. Зря Спольэстра перед пятой игрой громко заявил, что Майами закроет в Бостоне серию...
+4
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Рафик Джафаров
Похоже, Бостон втихушку с Удокой консультироваться начали
+3
0
+3
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hodor 12
Ответ Марсель Объелся
Почему то вообще нет сомнений, что Майами выйдут в финал
Этого года?? Сомнения есть
+3
0
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Swhat
Кэф на победу Бостона в след матче 1.69
Маями 2.19.
Ещё есть кто верит в Маями ?
+1
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Swhat
Ответ Tim Timson
уже не нас рать?))
Нервы сдали после 4 игры. Как и почему не смогли добить. Непонятно
+1
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Nikita Shevchenko
верим, Спо, но, может, лучше не надо?
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Alexander Permyakov
Спо, ты же нам серию обещал в Бостоне) Нехорошо получилось как-то.
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