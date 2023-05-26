Эрик Споэльстра: «Мы будем намного лучше в субботу»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что неудачное выступление в двух последних матчах финала Востока против «Бостона» не скажется на команде в шестой встрече.
«Хит» начали серию с 3-0, а затем уступили два раза подряд.
«Один матч не связан с другим. Это не имеет значения. Важно лишь хорошо подготовиться и сильно сыграть в следующей встрече.
Мы будем намного лучше в субботу. Это единственное, о чем мы сейчас думаем», – сказал Споэльстра.
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