Эрик Споэльстра: «Нет ничего лучше седьмых матчей»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился мыслями после поражения в шестом матче серии с «Бостоном» (103:104, 3-3).
«Это семиматчевая серия, до четырех побед. Нет ничего лучше седьмых матчей.
Я не знаю, как мы собираемся это сделать, но мы собираемся выйти на площадку и сделать это. И это то, чему будут посвящены следующие 48 часов. Весь сезон был непростым для нашей команды, поэтому нам нужно снова решить сложную задачу», – сказал Споэльстра.
☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю
«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен
Но все же жду бой от Майами в 7 , проиграть 3 (и такую 3ю) подряд и выйти сыграть хорошо надо это надо доставать из себя , по факту уже и Майами терять нечего ,да вели 3-0 но это спорт, ждём 7ю!