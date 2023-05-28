Главный тренер «Майами» поделился мыслями после поражения в шестом матче серии с « » (103:104, 3-3).

«Это семиматчевая серия, до четырех побед. Нет ничего лучше седьмых матчей.

Я не знаю, как мы собираемся это сделать, но мы собираемся выйти на площадку и сделать это. И это то, чему будут посвящены следующие 48 часов. Весь сезон был непростым для нашей команды, поэтому нам нужно снова решить сложную задачу», – сказал Споэльстра.

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