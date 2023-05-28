Эрик Споэльстра: «Нет ничего лучше седьмых матчей»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился мыслями после поражения в шестом матче серии с «Бостоном» (103:104, 3-3).

«Это семиматчевая серия, до четырех побед. Нет ничего лучше седьмых матчей.

Я не знаю, как мы собираемся это сделать, но мы собираемся выйти на площадку и сделать это. И это то, чему будут посвящены следующие 48 часов. Весь сезон был непростым для нашей команды, поэтому нам нужно снова решить сложную задачу», – сказал Споэльстра.

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3 комментария

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nik nik
Ответ DirtyHarry 44
Он не знает. Все что нужно понимать после этой прессухи)
Ну , а что ещё сказать ? Он то как раз как тренер обыгрывает своего визави полностью , просто нет резерва для победы, бензин закончился почти )
Но все же жду бой от Майами в 7 , проиграть 3 (и такую 3ю) подряд и выйти сыграть хорошо надо это надо доставать из себя , по факту уже и Майами терять нечего ,да вели 3-0 но это спорт, ждём 7ю!
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DirtyHarry 44
Он не знает. Все что нужно понимать после этой прессухи)
+1
-1
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Амбидекстер Сцевола
Нет ничего лучше 7-го матча, но и ничего хуже, чем стать первым из 150 за всю историю, проигравшим серию до 4-х побед со счёта 3-0. Звучит, как вся карьера тренера-вундеркинда может пойти под хвост, как как ему это будут припоминать всегда.
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