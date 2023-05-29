Евгений Минченко: «Мне подходит стиль игры МБА»

Центровой Евгений Минченко прокомментировал переход из « » в МБА.

«Рад оказаться в МБА. Клубе, который очень быстро развивается и в прошлом году уже задал высокую планку в лиге ВТБ. Конечно, для меня большая честь быть здесь и работать бок о бок с профессионалами своего дела. Это ответственный шаг и новый вызов для меня.

В прошлом сезоне выделялась своим быстрым темпом игры, активной защитой - все это мне подходит и нравится! С нетерпением жду начала сезона, чтобы познакомиться с болельщиками и вместе идти к победам!» – сказал Минченко.

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