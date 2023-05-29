Евгений Минченко стал игроком МБА

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ Евгений Минченко МБА Баскетбол

Центровой Евгений Минченко (28 лет, 215 см) официально перешел из «Автодора» в МБА.

В прошедшем сезоне Минченко сыграл во всех 35 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 8,1 очка, 4,3 подбора и 1,3 блокшота за 18 минут на паркете.

По слухам, Минченко мог оказаться в московской команде еще в марте, если бы «Автодор» не прошел в плей-офф. После окончания сезона МБА выиграла борьбу за бигмена у казанского УНИКСа.

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1 комментарий

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Бондарюк Алексей
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