Евгений Минченко стал игроком МБА

Центровой Евгений Минченко (28 лет, 215 см) официально перешел из « » в .

В прошедшем сезоне Минченко сыграл во всех 35 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 8,1 очка, 4,3 подбора и 1,3 блокшота за 18 минут на паркете.

По слухам, Минченко мог оказаться в московской команде еще в марте, если бы «Автодор» не прошел в плей-офф. После окончания сезона МБА выиграла борьбу за бигмена у казанского УНИКСа.

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