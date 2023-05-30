Джейсон Тейтум о продлении Брауна: «Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считает, что организация обязана продлить соглашение с его многолетним партнером по команде Джейленом Брауном.
«Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА», – приводит слова Тейтума обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйсс.
У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.
Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.
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А не актив.
Понимаешь?
И да, покажи мне ролевика за 15 млн, где он 3 опция команды с 20 очками и выходом в ПО.