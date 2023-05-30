Джейсон Тейтум о продлении Брауна: «Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА»

Форвард «Бостона» считает, что организация обязана продлить соглашение с его многолетним партнером по команде .

«Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА», – приводит слова Тейтума обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйсс.

У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?