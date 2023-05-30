Джейсон Тейтум о продлении Брауна: «Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум считает, что организация обязана продлить соглашение с его многолетним партнером по команде Джейленом Брауном.

«Это крайне важно. Он один из лучших игроков НБА», – приводит слова Тейтума обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйсс.

У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.

Браун провел неудачную серию с «Майами» (3-4). Он набрал для своей команды меньше очков, чем совершил бросков с игры, а также допустил 8 потерь в решающей 7-й встрече – худший результат в карьере.

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8 комментариев

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AaaaRrrr
О блин, Тейтум лучший, Браун один из лучших, команда легенд
+11
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leon01
Брауну максималку?? Видели как он вывел вчера Майами в финал!
+3
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mister_kepka
оффтоп: а куда делся форум Бостон Селтикс?
+1
0
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Алексей Никишин
Ответ mister_kepka
оффтоп: а куда делся форум Бостон Селтикс?
Выпилили в марте 22
0
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fhneh
Ответ Cubs-V
Я вот одного не пойму, что так всех парит эта максималка Брауна? У них 122млн через год( с 6 игроками). 32млн Брауна( если оставить как есть) это 154млн. Они все-равно никого подписать не смогут. Так какая вам разница, будет в платежке 154 или 174? Это как с ГСВ, все пишут про переплаченного Пула, как основную проблему, но не понимают, что дай ему на 10 млн меньше, ничего бы не поменялось.
Например Пул за 15 это актив, а Пул за 30 пассив. Его текущий контракт - контракт звезды. А он переплаченный ролевик, и на данный момент без доплаты пиками неменяем.
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Cubs-V
Ответ fhneh
Например Пул за 15 это актив, а Пул за 30 пассив. Его текущий контракт - контракт звезды. А он переплаченный ролевик, и на данный момент без доплаты пиками неменяем.
Пул за 15млн это игрок другой команды, даже за 20+.
А не актив.
Понимаешь?
И да, покажи мне ролевика за 15 млн, где он 3 опция команды с 20 очками и выходом в ПО.
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