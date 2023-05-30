Джейлен Браун в серии с «Хит» совершил больше бросков с игры, чем набрал очков

Форвард « » неудачно провел финальную серию Восточной конференции проти « » (3-4).

Браун совершил 134 броска с игры – набрал лишь 133 очка для своей команды (14 из них – с линии). Он реализовал всего 41% попыток, 16,3% – из-за дуги.

Форварду «Майами» потребовалось на 46 бросков меньше, чтобы набрать больше очков (88 попыток, 135 очков).

Браун также совершил 25 потерь – и лишь 24 результативные передачи.

Ожидается, что баскетболист получит супермаксимальный контракт этим летом.

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