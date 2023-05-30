Джейлен Браун в серии с «Хит» совершил больше бросков с игры, чем набрал очков

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Калеб Мартин Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун неудачно провел финальную серию Восточной конференции проти «Майами» (3-4).

Браун совершил 134 броска с игры – набрал лишь 133 очка для своей команды (14 из них – с линии). Он реализовал всего 41% попыток, 16,3% – из-за дуги.

Форварду «Майами» Калебу Мартину потребовалось на 46 бросков меньше, чтобы набрать больше очков (88 попыток, 135 очков).

Браун также совершил 25 потерь – и лишь 24 результативные передачи.

Ожидается, что баскетболист получит супермаксимальный контракт этим летом.

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6 комментариев

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Игорь Бобин
Будет гигантской ошибкой выкатить этому господину 300м. Пусть за деньгами идёт в Оклу или Сас, на помощь к Вембаньяме
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Pikachu Pikachu
Со стороны бостона будет большой ошибкой дать ему максималку. 30 миллионов в год ему красная цена
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Кирилл
Для сравнения, у Тейтума на 128 бросков набрано 177 очков и 24 потери на 34 передачи.
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Analjinn
Супермакс этому господину.
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Максим Тарасов
Когда я в прошлый раз (после 0-2 в серии) писал что с такой игрой Брауну нельзя давать супермакс, местные знатоки платёжки Селтикс пытались обосновать мне что я не прав и ему дадут в любом случае. Интересно, они все ещё придерживаются мнения о том что Браун достоин 300 лямов?)))
или уже думают как бы он уехал в другое место пока не поздно?)
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Last avenger
Майами должны ему проставиться
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