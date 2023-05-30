Джейлен Браун о контрактных переговорах с «Бостоном»: «Даже не знаю, как ответить на этот вопрос»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун пообщался с прессой после поражения от «Майами» в финале Востока (3-4).

Брауна спросили, как он видит себе предстоящие контрактные переговоры с организацией.

«Честно говоря, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос.

Считаю, что нужно думать о сегодняшнем дне, сосредоточиться на достижении цели, сосредоточиться на том, что ждет нас в будущем, а там посмотрим», – приводит слова форварда обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйсс.

Ожидается, что Браун получит супермаксимальный контракт этим летом.

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4 комментария

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Алексей Иванов
Джейлен Браун о контрактных переговорах с «Бостоном»: «Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, сейчас в первую очередь, мне нужна туалетная бумага»
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сейяр снайпер
Все таки при Удоке, получить хорошие контракты было больше шансов. Он раскрыл все их возможности.
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0
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Алексей Никишин
Да Браун тебе есть над чем подумать. А ещё лучше подумать Стивенсу и куда-то тебя обменять если есть возможность. Скорер из него так себе. Паса нет совсем, защита испарилась и появляется за в 20 матчей.
Но скорее всего дадут ему 60 лямов и будем дальше смотреть на его потери и шикарный дриблинг.
+1
0
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FaithDevotion
Ответ Алексей Иванов
Джейлен Браун о контрактных переговорах с «Бостоном»: «Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, сейчас в первую очередь, мне нужна туалетная бумага»
Такое и в контракт вписать можно
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