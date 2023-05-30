Джейлен Браун о контрактных переговорах с «Бостоном»: «Даже не знаю, как ответить на этот вопрос»

Форвард « » пообщался с прессой после поражения от « » в финале Востока (3-4).

Брауна спросили, как он видит себе предстоящие контрактные переговоры с организацией.

«Честно говоря, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос.

Считаю, что нужно думать о сегодняшнем дне, сосредоточиться на достижении цели, сосредоточиться на том, что ждет нас в будущем, а там посмотрим», – приводит слова форварда обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйсс.

Ожидается, что Браун получит супермаксимальный контракт этим летом.

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