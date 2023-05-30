Маркус Смарт о травме Тейтума: «Некоторые вещи ты не можешь контролировать. Это часть игры»

Разыгрывающий «Бостона» считает повреждение, полученное форвардом на первой минуте 7-й встречи с «Хит» (84:103, 3-4), простым невезением.

«Конечно, вы могли заметить, что он был сам не свой. Не был таким взрывным. Голеностоп давал о себе знать. Он пытался бороться, но удача была не на его стороне.

Но это часть игры. Некоторые вещи ты не можешь контролировать, и получение такой травмы – одна из таких ситуаций. Это просто случилось в неподходящее время», – заявил Смарт на послематчевой пресс-конференции.

Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.

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