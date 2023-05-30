Джейлен Браун 8 раз потерял мяч в 7-м матче с «Майами». В серии с «Хит» у него потерь больше, чем передач

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун совершил 8 потерь в решающем 7-й игре финальной серии Восточной конференции с «Майами» (84:103, 3-4).

Это худший результат в карьере баскетболиста, а также в истории 7-х матчей «Селтикс».

В серии с «Хит» Браун совершил 25 потерь – и лишь 24 результативные передачи.

7-й матч форвард закончил с 19 очками, 8 подборами, 5 передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton!o :)
В один момент была статистика потерь: Хит - 7, Браун - 8. "Вот это посильнее чем Фауст Гёте" ©
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Сюда же еще можно отнести, что Браун забил 8 из 23 с игры и 1 из 9 из-за дуги и имел -17 по матчу (худший среди стартеров).
Сегодня Браун провалил матч в пух и прах, к сожалению для Бостона.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LBJ236
Браун главный антигерой 7-ого матча, да и наверно всей серии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Ответ psixyec
А Смарт сегодня вышел? Не видел что-то.
Такую гриву, как у 15-летних фемок-неформалок, трудно не увидеть)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ну вот, а жаловался, что мячик не дают
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Это точно достойно супермакса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Ответ Кирилл
Ну насчет «эталонного завершитель атак» я бы с вами поспорил. Хороший завершитель - конечно, хотя сегодня и в серии его линейка из-за дуги просто ужасна (всего 7 из 43, что равно 16 процентам реализации). Но чтобы «эталонный»…
Согласен. Очень хороший. В прошлогоднем финале он был лучшим игроком Селтикс. Но люди все равно будут говорить, что он проваливается в самые важные моменты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Зубов
Большинство потерь смешные, уровень ДЮСШ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
А Смарт сегодня вышел? Не видел что-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Потому что он не боллхэндлер. Это просто не его работа. Какая же глупость заставлять его разыгрывать, когда Смарт и Уайт на площадке. Браун эталонный защитник и завершитель атак, но никак не боллхэндлер
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
someoneelse
Ответ Марсель Объелся
Потому что он не боллхэндлер. Это просто не его работа. Какая же глупость заставлять его разыгрывать, когда Смарт и Уайт на площадке. Браун эталонный защитник и завершитель атак, но никак не боллхэндлер
Эталонный защитник ухаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максимилиан Мельников
Ответ Марсель Объелся
Согласен. Очень хороший. В прошлогоднем финале он был лучшим игроком Селтикс. Но люди все равно будут говорить, что он проваливается в самые важные моменты
Крутые перфомансы Бостона почему-то быстро забываются. Браун и правда элитный финишер, но в конце концов - это 7 игра. Не у всех получается. Да и не вставил ему никто нормально, чтобы играть начал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чубака из половины Шака
Ответ Марсель Объелся
Потому что он не боллхэндлер. Это просто не его работа. Какая же глупость заставлять его разыгрывать, когда Смарт и Уайт на площадке. Браун эталонный защитник и завершитель атак, но никак не боллхэндлер
Не боллхэндлер, а хоумлэндер…))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий