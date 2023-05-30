Джейлен Браун 8 раз потерял мяч в 7-м матче с «Майами». В серии с «Хит» у него потерь больше, чем передач
Форвард «Бостона» Джейлен Браун совершил 8 потерь в решающем 7-й игре финальной серии Восточной конференции с «Майами» (84:103, 3-4).
Это худший результат в карьере баскетболиста, а также в истории 7-х матчей «Селтикс».
В серии с «Хит» Браун совершил 25 потерь – и лишь 24 результативные передачи.
7-й матч форвард закончил с 19 очками, 8 подборами, 5 передачами, 2 блок-шотами и перехватом.
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