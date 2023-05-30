Джейлен Браун 8 раз потерял мяч в 7-м матче с «Майами». В серии с «Хит» у него потерь больше, чем передач

Форвард « » совершил 8 потерь в решающем 7-й игре финальной серии Восточной конференции с « » (84:103, 3-4).

Это худший результат в карьере баскетболиста, а также в истории 7-х матчей «Селтикс».

В серии с «Хит» Браун совершил 25 потерь – и лишь 24 результативные передачи.

7-й матч форвард закончил с 19 очками, 8 подборами, 5 передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?