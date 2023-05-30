Джейсон Тейтум: «Очень обидно быть лишь тенью самого себя»

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Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пообщался с прессой после поражения от «Майами» в финале Востока (3-4).

Форвард травмировал голеностоп на 1-й минуте 7-го матча серии.

«Очень обидно быть лишь тенью самого себя. Но я не хочу, чтобы меня жалели. Травмы, к сожалению, часть игры», – сказал форвард.

Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.

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10 комментариев

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Антон Патракеев
Мамба менталити зато
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Король Лев
Ни кому не хочется желать плохого. Но этот смазливый картиный баскетболист не вызывает симпатии , он как будто не живой, искусственный.
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Эфес Фридомович
Ясненько, ничего нового
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Air Rodman
Всё-таки эта молодёжь Бостона ментально слаба. В этом составе им не быть чемпионами. Нет человека, который бы взял бы и зарешал: броском, словом, взглядом.
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Potors
Мне тоже)
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AEZAKMI228
Я не пинал бы лежачего.. Он так то молодой еще совсем
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Владимир Мизгинов
Обрыган
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