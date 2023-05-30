Джейсон Тейтум: «Очень обидно быть лишь тенью самого себя»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пообщался с прессой после поражения от «Майами» в финале Востока (3-4).
Форвард травмировал голеностоп на 1-й минуте 7-го матча серии.
«Очень обидно быть лишь тенью самого себя. Но я не хочу, чтобы меня жалели. Травмы, к сожалению, часть игры», – сказал форвард.
Тейтум провел 41 минуту на площадке. Он набрал 14 очков при 5 из 13 с игры, сделал 11 подборов и отдал 4 передачи.
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