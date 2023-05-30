Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» в гостях у «Цедевиты Олимпии»
Во вторник, 30 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги сербский «Партизан» в гостях постарается выиграть серию у словенской «Цедевиты-Олимпии».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 30 мая, 19.00, «Dvorana Stožice»
«Партизан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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