Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» в гостях у «Цедевиты Олимпии»

Во вторник, 30 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф лиги сербский « » в гостях постарается выиграть серию у словенской «Цедевиты-Олимпии».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее