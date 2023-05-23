Адриатическая лига. Плей-офф. «Будучность» встретится с «Црвеной Звездой»

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Будучность Баскетбол

Во вторник, 23 мая, во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Адриатической лиги черногорская «Будучность» примет сербскую «Црвену Звезду».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Второй матч

Будучность – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
23 мая, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

«Црвена Звезда» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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