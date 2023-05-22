Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» примет «Студентски центар» в решающем матче серии
В понедельник, 22 мая, в решающем третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги сербский «Партизан» примет черногорский «Студентски центар».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 22 мая, 21.00, «Штарк Арена»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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