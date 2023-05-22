Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» примет «Студентски центар» в решающем матче серии

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 22 мая, в решающем третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги сербский «Партизан» примет черногорский «Студентски центар».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

Партизан – Студентски центар
Дата проведения
22 мая, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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