Передача Кайла Лаури и аллей-уп на Роберта Уильямса – лучшие моменты 7-го матча «Бостон» – «Майами»
НБА опубликовала подборку лучших моментов решающего седьмого матча финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами».
Топ-5 возглавили Кайл Лаури («Майами») и Роберт Уильямс («Бостон»).
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