Передача Кайла Лаури и аллей-уп на Роберта Уильямса – лучшие моменты 7-го матча «Бостон» – «Майами»

Теги Бостон Кайл Лаури Майами НБА НБА плей-офф Роберт Уильямс Баскетбол

НБА опубликовала подборку лучших моментов решающего седьмого матча финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами».

Топ-5 возглавили Кайл Лаури («Майами») и Роберт Уильямс («Бостон»).

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