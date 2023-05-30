«Майами» вышел в финал НБА 7 раз с 2006 года. Это лучший результат в Лиге на данном отрезке времени

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.

Впервые в истории организации «Хит» вышли в финал в 2006 году.

Как сообщает ESPN Stats and Info, с того раза «Майами» еще 6 раз удалось выйти в финал НБА.

Эти 7 выходов в финал (2006, 2011-2014, 2020, 2023) – лучший результат Лиги на данном отрезке времени.

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18 комментариев

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Ku'nBet
Ответ Daishi
А сколько раз Пэт был связан с финалами в той или иной своей ипостаси?) Небось, уже к 20-ке подбирается?)
19
6 как руководитель
3 как игрок
10 как тренер
+30
0
+30
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Свежий
Ответ juventus97@vk.com
И только с ЛеБроном побеждали пока, если не ошибаюсь Блин, посмотрел 2006, 2012, 2013 (исправил) И 4 раза (подряд) были в финале (2011,2012,2013,2014) определённо есть чем гордиться, болельщикам этой команды
Уэйд 2006
+17
0
+17
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Daishi
А сколько раз Пэт был связан с финалами в той или иной своей ипостаси?) Небось, уже к 20-ке подбирается?)
+14
0
+14
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anoshkin05@yandex.ru
Ответ juventus97@vk.com
И только с ЛеБроном побеждали пока, если не ошибаюсь Блин, посмотрел 2006, 2012, 2013 (исправил) И 4 раза (подряд) были в финале (2011,2012,2013,2014) определённо есть чем гордиться, болельщикам этой команды
2006 - не?
+9
-1
+8
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Свежий
Крутой город, крутая организация, крутой Джимбо и лютейший Споэльстра!
+4
-1
+3
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juventus97@vk.com
И только с ЛеБроном побеждали пока, если не ошибаюсь
Блин, посмотрел 2006, 2012, 2013 (исправил)
И 4 раза (подряд) были в финале (2011,2012,2013,2014) определённо есть чем гордиться, болельщикам этой команды
+4
-1
+3
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DENBO
Поздравляю болельщиков "Майами"! Отличная была серия, жаль не получилось зарубы в седьмом матче(
+3
0
+3
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Daishi
Ответ Ku'nBet
19 6 как руководитель 3 как игрок 10 как тренер
Спасибо! Фундаментально, почти пробил! Мафия в деле!)
+3
0
+3
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Gainut
Ответ pulyalke
интересно куда летом сбежит дюрант? в денвер или майами?))
В Уникс
+3
0
+3
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slow focus
Ответ Свежий
Уэйд 2006
и Шак!
+2
0
+2
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pulyalke
интересно куда летом сбежит дюрант? в денвер или майами?))
+1
0
+1
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Ричард Пэйпен
Ответ DENBO
Поздравляю болельщиков "Майами"! Отличная была серия, жаль не получилось зарубы в седьмом матче(
Спасибо за поздравления!
+1
0
+1
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omega pepega
Ответ slow focus
и Шак!
от шака в том плейофф было пользы как от мешка с картошкой, 2006 чемпионство имени уэйда
+1
0
+1
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DiVo163
Ответ pulyalke
интересно куда летом сбежит дюрант? в денвер или майами?))
Точно не в Хит, его Джимбо забуллит
+1
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Вадим Ахтямов
Ответ Gainut
В Уникс
круто, ещё один игрок будет в разделе "УНИКС драфта"
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OKC®
Ответ pulyalke
интересно куда летом сбежит дюрант? в денвер или майами?))
К тем кто победит, куда же еще)
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Abdul Aziz
Ответ Daishi
Спасибо! Фундаментально, почти пробил! Мафия в деле!)
Скорее пробил. Подбирается к 20ке - как раз 19 и получается😁
0
0
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Djoyin
Порядок пьёт квас, ну, или кофе по 20 долларов
+1
-1
0
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