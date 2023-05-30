«Майами» вышел в финал НБА 7 раз с 2006 года. Это лучший результат в Лиге на данном отрезке времени
«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.
Впервые в истории организации «Хит» вышли в финал в 2006 году.
Как сообщает ESPN Stats and Info, с того раза «Майами» еще 6 раз удалось выйти в финал НБА.
Эти 7 выходов в финал (2006, 2011-2014, 2020, 2023) – лучший результат Лиги на данном отрезке времени.
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6 как руководитель
3 как игрок
10 как тренер
Блин, посмотрел 2006, 2012, 2013 (исправил)
И 4 раза (подряд) были в финале (2011,2012,2013,2014) определённо есть чем гордиться, болельщикам этой команды