«Майами» в гостях обыграл «Бостон» в 7-м матче финальной серии Восточной конференции (103:84, 4-3) и вышел в финал НБА.

Впервые в истории организации «Хит» вышли в финал в 2006 году.

Как сообщает ESPN Stats and Info, с того раза «Майами» еще 6 раз удалось выйти в финал НБА.

Эти 7 выходов в финал (2006, 2011-2014, 2020, 2023) – лучший результат Лиги на данном отрезке времени.

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