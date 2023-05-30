Джимми Батлер набрал 28 очков в 7-м матче с «Бостоном»
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками в решающем 7-м матче финала Восточной конференции против «Бостона» (103:84, 4-3).
Он также сделал 7 подборов, 6 результативных передач и 3 перехвата.
За 43 минуты на паркете он реализовал 12 из 28 бросков с игры.
Батлер признан MVP финала Востока. В серии с «Бостоном» он в среднем набирал 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,7 передачи.
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