Джимми Батлер набрал 28 очков в 7-м матче с «Бостоном»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками в решающем 7-м матче финала Восточной конференции против «Бостона» (103:84, 4-3).

Он также сделал 7 подборов, 6 результативных передач и 3 перехвата.

За 43 минуты на паркете он реализовал 12 из 28 бросков с игры.

Батлер признан MVP финала Востока. В серии с «Бостоном» он в среднем набирал 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,7 передачи.

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2 комментария

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dril
К Батлеру можно относиться по-разному, но человека выгнали из дома, а он стал суперзвездой. Он реально пример для многих, что нельзя сдаваться и опускать руки. Как и другие парни из Майами, которые на драфте оказались на фиг не никому не нужны.
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