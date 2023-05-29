У «Майами» уже запланирован полет в Денвер после матча с «Бостоном»

Сегодня ночью «Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции.

Победитель встретится в финале с « ».

Как сообщает журналист Энди Слэйтер со ссылкой на федеральную администрацию воздушного транспорта США, « » уже запланировал полет в Денвер. Вылет назначен сразу по окончании матча с «Селтикс».

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