У «Майами» уже запланирован полет в Денвер после матча с «Бостоном»

Теги Бостон Денвер Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня ночью «Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции.

Победитель встретится в финале НБА с «Денвером».

Как сообщает журналист Энди Слэйтер со ссылкой на федеральную администрацию воздушного транспорта США, «Майами» уже запланировал полет в Денвер. Вылет назначен сразу по окончании матча с «Селтикс».

Журналист пошутил, что в случае поражения президент Пэт Райли не станет отменять рейс и заставит команду идти пешком до Флориды.

Попадание Уайта – самое потрясающее, что случилось в спорте за этот год. Запомним каждую секунду этого чуда

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Откуда взялся Деррик Уайт, который за 0,1 секунды спас «Бостон»?

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20 комментариев

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Starki92
Райли знает, как мотивировать команду))
+18
0
+18
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udod
если проиграют, полетят всё равно в Денвер, только поселит их Райли чуть подальше в горы, в отель Оверлук
+15
0
+15
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Чубака из половины Шака
Ответ Кирилл
А зачем Хит вообще бронировать и покупать билеты до Денвера, если у них свой самолет ?)
Это у Лейкерс свой самолет. Хит летают чартером Азур трэвел ;))
+13
0
+13
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Forza
В этом вообще нет новости. Это обычная абсолютно история, если ты вылетаешь куда то сразу после матча, то и заказывать чартер тебе нужно заранее. Этож не такси, чтобы после матча быстренько через приложение вызвать куда тебе надо.

У Бостона он может быть не заказан сразу после игры, только потому что матч домашний и они могут переночевать у себя дома, а уже с утра на следующий день вылетать.
+13
0
+13
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Алек Нирг
И билеты на матч в Денвере тоже купили уже ))
+8
0
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Djoyin
Значит, собираются рыбачить на горной речке 🐟
+5
0
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serginn
Проиграют - полетят всей командой за Денвер болеть)
+6
-2
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R3DMate
Новость ради новости. В подобной ситуации обе команды могут заниматься организацией переездов, даже если они по итогу не понадобятся.
+2
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Антон
(голосом Володарского)

И восстали машины из пепла ядерного огня
Но последнее сражение состоится не в будущем
Оно состоится здесь, в наше время
Сегодня ночью.
+2
0
+2
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DVikk
А ещё НБА уже изготовила бейсболки с надписью "Майами - Чемпион восточной конференции". Как и бейсболки "Бостон - Чемпион восточной конференции".
+2
0
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Timur Shafigullin
А когда у Майами сменился владелец и он вообще в курсе?
+1
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Кирилл
А зачем Хит вообще бронировать и покупать билеты до Денвера, если у них свой самолет ?)
+2
-1
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Айрат Ситдиков
Ответ Кирилл
А зачем Хит вообще бронировать и покупать билеты до Денвера, если у них свой самолет ?)
Даже если у тебя свой самолет, любой перелет нужно запланировать и согласовать)
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Сергей Орлов
Деньги на ветер.
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Его Величество Златан
Это плохой знак. Походу отлетят Сегодня ночью
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hodor 12
Ничему их история не учит.
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НеБрат
Райли владелец Майами? Не знал.
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Орхан Эмиргамзаев
Надеюсь билет по возвратному тарифу брали)
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