У «Майами» уже запланирован полет в Денвер после матча с «Бостоном»
Сегодня ночью «Бостон» примет «Майами» в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции.
Победитель встретится в финале НБА с «Денвером».
Как сообщает журналист Энди Слэйтер со ссылкой на федеральную администрацию воздушного транспорта США, «Майами» уже запланировал полет в Денвер. Вылет назначен сразу по окончании матча с «Селтикс».
Журналист пошутил, что в случае поражения президент Пэт Райли не станет отменять рейс и заставит команду идти пешком до Флориды.
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Но последнее сражение состоится не в будущем
Оно состоится здесь, в наше время
Сегодня ночью.