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Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция встретится с Канадой, Австралия сыграет с Италией и другие матчи

Сегодня, 25 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Женщины

Улан-Батор

Групповой этап

Группа A

Австралия – Мадагаскар

25 июня. 6.00

Китай – Польша

25 июня. 6.25

Италия – Австралия

25 июня. 7.40

Мадагаскар – Китай

25 июня. 8.05

Польша – Италия

25 июня. 9.30

Положение команд: Австралия – 2-0, Китай – 1-1, Польша – 1-1, Италия – 1-1, Мадагаскар – 0-2.

Группа С

Венгрия – Австрия

25 июня. 9.55

Франция – Канада

25 июня. 12.10

Австрия – Латвия

25 июня. 12.35

Канада – Венгрия

25 июня. 14.00

Латвия – Франция

25 июня. 14.25

Положение команд: Франция – 2-0, Канада – 2-0, Латвия – 1-1, Австрия – 0-2, Венгрия – 0-2.

Группа B

Положение команд: Япония – 2-0, США – 2-0,  Чехия – 1-1, Чили – 0-2, Нидерланды – 0-2.

Группа D

Положение команд: Испания – 2-0, Германия – 2-0, Монголия – 1-1, Украина – 0-2, Бразилия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
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