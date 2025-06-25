Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция встретится с Канадой, Австралия сыграет с Италией и другие матчи
Сегодня, 25 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Улан-Батор
Групповой этап
Группа A
Австралия – Мадагаскар
25 июня. 6.00
Китай – Польша
25 июня. 6.25
Италия – Австралия
25 июня. 7.40
Мадагаскар – Китай
25 июня. 8.05
Польша – Италия
25 июня. 9.30
Положение команд: Австралия – 2-0, Китай – 1-1, Польша – 1-1, Италия – 1-1, Мадагаскар – 0-2.
Группа С
Венгрия – Австрия
25 июня. 9.55
Франция – Канада
25 июня. 12.10
Австрия – Латвия
25 июня. 12.35
Канада – Венгрия
25 июня. 14.00
Латвия – Франция
25 июня. 14.25
Положение команд: Франция – 2-0, Канада – 2-0, Латвия – 1-1, Австрия – 0-2, Венгрия – 0-2.
Группа B
Положение команд: Япония – 2-0, США – 2-0, Чехия – 1-1, Чили – 0-2, Нидерланды – 0-2.
Группа D
Положение команд: Испания – 2-0, Германия – 2-0, Монголия – 1-1, Украина – 0-2, Бразилия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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