Тимофей Мозгов стал гостем рубрики Антона Понкрашова «Тренировка с PRO»

Антон Понкрашов опубликовал новый выпуск «Тренировки с PRO».

Гостем выпуска стал бывший центровой сборной России и чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов .

«Гостя такого масштаба у нас еще не было! Легендарный российский центровой – Тимофей Мозгов делится секретами чтения игры, историями про культовые матчи и раздает юмора! Обсудили и наших проспектов на драфте НБА 2025. Так круто получилось, что мы не можем больше ждать», – говорится в описании к видео.