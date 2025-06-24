Тимофей Мозгов стал гостем рубрики Антона Понкрашова «Тренировка с PRO»
Антон Понкрашов опубликовал новый выпуск «Тренировки с PRO».
Гостем выпуска стал бывший центровой сборной России и чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов.
«Гостя такого масштаба у нас еще не было! Легендарный российский центровой – Тимофей Мозгов делится секретами чтения игры, историями про культовые матчи и раздает юмора! Обсудили и наших проспектов на драфте НБА 2025. Так круто получилось, что мы не можем больше ждать», – говорится в описании к видео.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?8206 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница Антона Понкрашова
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