Кевин Гарнетт: «Леброн Джеймс – лучший скорер в истории»

Легенда «Бостона» в недавнем разговоре с бывшим одноклубником заявил, что суперзвезда « » является лучшим скорером в истории лиги.

«Мы рассматриваем Леброна как великолепного универсального игрока, но является ли он лучшим скорером в истории?» – спросил Пирс.

«Да. Да, его показатели это подтверждают. Да, черт возьми, да. Формально, буквально», – заявил Гарнетт.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?