Кевин Гарнетт: «Леброн Джеймс – лучший скорер в истории»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Легенда «Бостона» Кевин Гарнетт в недавнем разговоре с бывшим одноклубником Полом Пирсом заявил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс является лучшим скорером в истории лиги.

«Мы рассматриваем Леброна как великолепного универсального игрока, но является ли он лучшим скорером в истории?» – спросил Пирс.

«Да. Да, его показатели это подтверждают. Да, черт возьми, да. Формально, буквально», – заявил Гарнетт.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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4 комментария

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Людвиг Розенберг
И он абсолютно прав!
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