Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США сыграют с Латвией, Испания – с Нидерландами и другие матчи групп B и D
Сегодня, 25 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
Групповой этап
Группа B
США – Латвия
25 июня. 11.45
Черногория – Монголия
25 июня. 13.00
Япония – Латвия
25 июня. 13.25
Черногория – США
25 июня. 14.50
Монголия – Япония
25 июня. 15.15
Положение команд: Латвия – 2-0, США – 2-0, Япония – 1-1, Монголия – 0-2, Черногория – 0-2.
Группа D
Литва – Великобритания
25 июня. 6.50
Нидерланды – Швейцария
25 июня. 7.15
Великобритания – Испания
25 июня. 8.40
Швейцария – Литва
25 июня. 9.05
Испания – Нидерланды
25 июня. 11.20
Положение команд: Испания – 2-0, Нидерланды – 2-0, Швейцария – 1-1, Великобритания – 0-2, Литва – 0-2.
Группа A
Положение команд: Германия – 2-0, Сербия – 1-1, Австралия – 1-1, Бельгия – 1-1, Мадагаскар – 0-2.
Группа С
Положение команд: Китай – 2-0, Канада – 1-1, Пуэрто-Рико – 1-1, Австрия – 1-1, Франция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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