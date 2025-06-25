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Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США сыграют с Латвией, Испания – с Нидерландами и другие матчи групп B и D

Сегодня, 25 июня, в Монголии продолжился чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

Групповой этап

Группа B

США – Латвия

25 июня. 11.45

Черногория – Монголия

25 июня. 13.00

Япония – Латвия

25 июня. 13.25

Черногория – США

25 июня. 14.50

Монголия – Япония

25 июня. 15.15

Положение команд: Латвия – 2-0, США – 2-0, Япония – 1-1, Монголия – 0-2, Черногория – 0-2.

Группа D

Литва – Великобритания

25 июня. 6.50

Нидерланды – Швейцария

25 июня. 7.15

Великобритания – Испания

25 июня. 8.40

Швейцария – Литва

25 июня. 9.05

Испания – Нидерланды

25 июня. 11.20

Положение команд: Испания – 2-0, Нидерланды – 2-0, Швейцария – 1-1, Великобритания – 0-2, Литва – 0-2.

Группа A

Положение команд: Германия – 2-0, Сербия – 1-1, Австралия – 1-1, Бельгия – 1-1,  Мадагаскар – 0-2.

Группа С

Положение команд: Китай – 2-0, Канада – 1-1, Пуэрто-Рико – 1-1, Австрия – 1-1, Франция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
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