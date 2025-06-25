«Сперс» нацелились на центрового Жоана Беренжера на 14-й строчке на драфте-2025 НБА

«Сан-Антонио» хочет взять центрового на драфте.

По сообщению инсайдера Дасти Гарзы, команда нацелилась на Жоана Беренжера из Франции.

18-летний игрок ростом 211 сантиметров выступает за словенскую «Цедевиту-Олимпию», набирая 4,8 очка и 4,1 подбора за 17,6 минуты в среднем в Адриатической лиге.

Шансы баскетболиста на высокую позицию на драфте росли все последние недели. Беренжер также идет 14-м (пик «Сперс») в прогнозе ESPN.

Сообщается, что центровым уже всерьез интересуются команды из Топ-10.