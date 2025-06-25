«Сперс» нацелились на центрового Жоана Беренжера на 14-й строчке на драфте-2025 НБА
«Сан-Антонио» хочет взять центрового на драфте.
По сообщению инсайдера Дасти Гарзы, команда нацелилась на Жоана Беренжера из Франции.
18-летний игрок ростом 211 сантиметров выступает за словенскую «Цедевиту-Олимпию», набирая 4,8 очка и 4,1 подбора за 17,6 минуты в среднем в Адриатической лиге.
Шансы баскетболиста на высокую позицию на драфте росли все последние недели. Беренжер также идет 14-м (пик «Сперс») в прогнозе ESPN.
Сообщается, что центровым уже всерьез интересуются команды из Топ-10.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?9240 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости