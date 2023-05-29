В раздевалке «Майами» стояла тишина после поражения в 6-м матче. Через 15 минут Гэйб Винсент включил песню Ed Sheeran – Life Goes On

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Гэйб Винсент Баскетбол

Репортер ESPN Ник Фриделл поделился историей, произошедшей после 6-го матча «Майами» – «Бостон» (3-3).

«Неверие в произошедшее было ощутимым в раздевалке «Майами». Одна из самых бесшумных раздевалок, в которых мне удалось побывать. Обычно Джимми Батлеру есть что сказать, но тогда – тишина.

И после 15 минут молчания Гэйб Винсент включил песню Ed Sheeran – Life Goes On (Жизнь продолжается – прим.). И это тот настрой, с которым «Хит» выйдут на решающую игру», – сказал Фриделл.

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2 комментария

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Nuwanda
смирение приходит
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Костя Кот
болеть буду за хит конечно, но инициатива у бостона
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