В раздевалке «Майами» стояла тишина после поражения в 6-м матче. Через 15 минут Гэйб Винсент включил песню Ed Sheeran – Life Goes On

Репортер ESPN Ник Фриделл поделился историей, произошедшей после 6-го матча « » – «Бостон» (3-3).

«Неверие в произошедшее было ощутимым в раздевалке «Майами». Одна из самых бесшумных раздевалок, в которых мне удалось побывать. Обычно Джимми есть что сказать, но тогда – тишина.

И после 15 минут молчания включил песню Ed Sheeran – Life Goes On (Жизнь продолжается – прим.). И это тот настрой, с которым «Хит» выйдут на решающую игру», – сказал Фриделл.

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