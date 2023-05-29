Гэйб Винсент: «Мы уже попали в историю. Вопрос в том, с какой стороны»

Защитник «Майами» поделился ожиданиями от 7-го матча финальной серии Востока против « »

«Мы уже попали в историю в любом случае. Вопрос в том, на какой стороне истории мы хотим оказаться?» – приводит слова Винсента обозреватель «Хит» Энтони Чэнг.

В 3-й игре Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

«Бостон» примет « » в решающем седьмом матче финальной серии Восточной конференции в ночь на вторник, 03:30 по московскому времени.

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