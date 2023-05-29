«Лейкерс» могут побороться за Гэйба Винсента в межсезонье

Теги возможные переходы Лейкерс Майами НБА Гэйб Винсент Баскетбол

«Лейкерс» могут попытаться подписать разыгрывающего «Майами» Гэйба Винсента в межсезонье-2023.

Об этом сообщает обозреватель Heavy Шон Девени со ссылкой на генменеджера клуба НБА.

26-летний Винсент летом станет свободным агентом. 

В 70 матчах регулярного чемпионате Гэйб набирал 9,2 очка и 2,4 передачи в среднем за игру.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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3 комментария

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фанат баскетбола
Кендрик Нанн 2.0
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Бондарюк Алексей
Очень вовремя. Не отвлекайте Винсента!! Такая важная игра на носу.
Сейчас Майами проплатят журналистам и выйдет следующая новость - GSW рассматривают Уайта в бэккорт вторым номером к Стэфу.
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