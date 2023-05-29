«Лейкерс» могут побороться за Гэйба Винсента в межсезонье
«Лейкерс» могут попытаться подписать разыгрывающего «Майами» Гэйба Винсента в межсезонье-2023.
Об этом сообщает обозреватель Heavy Шон Девени со ссылкой на генменеджера клуба НБА.
26-летний Винсент летом станет свободным агентом.
В 70 матчах регулярного чемпионате Гэйб набирал 9,2 очка и 2,4 передачи в среднем за игру.
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