« » могут попытаться подписать разыгрывающего « » в межсезонье-2023.

Об этом сообщает обозреватель Heavy Шон Девени со ссылкой на генменеджера клуба .

26-летний Винсент летом станет свободным агентом.

В 70 матчах регулярного чемпионате Гэйб набирал 9,2 очка и 2,4 передачи в среднем за игру.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?