«Лейкерс» хотят сохранить Хатимуру, Ривза и Рассела.

«Лейкерс» хотят сохранить будущих свободных агентов , и Д’Анджело Расселла.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил об этом в программе NBA Countdown в четверг перед вторым матчем «Лейкерс» против «Денвера» в финале Западной конференции.

станет неограниченно свободным агентом, Ривз и Хатимура получат статус ограниченно свободных агентов.

Говоря о японском баскетболисте, Воджнаровски отметил, что «Лейкерс» выменивали его с идеей, что он надолго задержится в команде».

Ривз, Расселл и Хатимура занимают третье, четвертое и пятое места в « » по результативности в плей-офф-2023 соответственно.

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