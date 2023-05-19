«Лейкерс» хотят сохранить Хатимуру, Ривза и Расселла (Эдриан Воджнаровски)
«Лейкерс» хотят сохранить Хатимуру, Ривза и Рассела.
«Лейкерс» хотят сохранить будущих свободных агентов Руи Хатимуру, Остина Ривза и Д’Анджело Расселла.
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил об этом в программе NBA Countdown в четверг перед вторым матчем «Лейкерс» против «Денвера» в финале Западной конференции.
Расселл станет неограниченно свободным агентом, Ривз и Хатимура получат статус ограниченно свободных агентов.
Говоря о японском баскетболисте, Воджнаровски отметил, что «Лейкерс» выменивали его с идеей, что он надолго задержится в команде».
Ривз, Расселл и Хатимура занимают третье, четвертое и пятое места в «Лейкерс» по результативности в плей-офф-2023 соответственно.
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Ривз тоже думаю меньше 20 не согласится
Он абсолютно средний, бесхарактерный игрок, с большим талантом снайпера и абсолютно убогими навыками разыгрывающего.
Учитывая его дикую нестабильность, где у него по всей карьере, после одного топ матча, потом 3-4 минимум просто провальных и его пустой игры в защите, можно и нужно сделать вывод, что он вообще не игрок старта, для серьезной команды.
Когда ДиЛо на площадке, по совокупности качеств и по общему кпд, он не то, что не помогает команде, он ей тупо вредит.
И если Лейкерс продолжит выпускать его в старте и давать ему больше 20 минут, то ничего хорошего их не ждет точно.