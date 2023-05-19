«Лейкерс» хотят сохранить Хатимуру, Ривза и Расселла (Эдриан Воджнаровски)

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Эдриан Воджнаровски Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» хотят сохранить Хатимуру, Ривза и Рассела.

«Лейкерс» хотят сохранить будущих свободных агентов Руи Хатимуру, Остина Ривза и Д’Анджело Расселла.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил об этом в программе NBA Countdown в четверг перед вторым матчем «Лейкерс» против «Денвера» в финале Западной конференции.

Расселл станет неограниченно свободным агентом, Ривз и Хатимура получат статус ограниченно свободных агентов.

Говоря о японском баскетболисте, Воджнаровски отметил, что «Лейкерс» выменивали его с идеей, что он надолго задержится в команде».

Ривз, Расселл и Хатимура занимают третье, четвертое и пятое места в «Лейкерс» по результативности в плей-офф-2023 соответственно.

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

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45 комментариев

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Mr.BadGuy
Дило пока полный провал. Лямов за 15 в год еще сойдет, больше уже переплата, проще отпустить его. Ривс самый надежный игрок ПО. Японец показал что вполне обучаем, тоже надо оставлять.
+72
-3
+69
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raam
Ответ Forza
Ирвинга вместо Рассела. Остальных двоих одобряю. Так Джинни Басс и передайте
Если Ирвинга вместо Рассела, на остальных денег не хватит.
+39
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Vgorodeslyakot
Уже интересно, кто пульнет в Ривса и где он продолжит карьеру.
+30
0
+30
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пердак
Ответ Владислав Нешмонин
Хаттмуру железно надо оставлять, парень проявляет себя и работает, может в нужный момент взять атаку в свои руки, броски обдуманны, антропометрия отличная, чего не скажешь о Дило и Вандербилте, два мешка как по мне, я бы на месте Хэма в старт ставил Шредера и Хача, вместо Дило и Вандербилта, да и говорил Лебе меньше на себя брать, много ошибок в конце на протяжении всего розыгрыша по, сказать что волнуется нельзя, потому что нет причин, значит возраст уже сказывается, но именно в концовках он последнее время одна из самых худших опций ЛА
Если Хэм скажет Леброну меньше на себя брать, то останется без работы
+30
-2
+28
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Rick Sorkin
Ответ Forza
Это смотря как договориться!
Фаны Лейкерс, как обычно, хотят все задаром
+27
0
+27
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Forza
Ирвинга вместо Рассела. Остальных двоих одобряю. Так Джинни Басс и передайте
+25
-4
+21
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Аркадий Байдерин
Ответ Mr.BadGuy
Дило пока полный провал. Лямов за 15 в год еще сойдет, больше уже переплата, проще отпустить его. Ривс самый надежный игрок ПО. Японец показал что вполне обучаем, тоже надо оставлять.
Дило захочет не менее 25 и получит) если не в лейкерс то вдругом месте

Ривз тоже думаю меньше 20 не согласится
+13
0
+13
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Rick Sorkin
Ответ Mr.BadGuy
Дило пока полный провал. Лямов за 15 в год еще сойдет, больше уже переплата, проще отпустить его. Ривс самый надежный игрок ПО. Японец показал что вполне обучаем, тоже надо оставлять.
Меня за обоснованную критику ДиЛо минусовали, а тут одни плюсы. Не то чтобы меня это беспокоит, просто странно)
+17
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Владислав Нешмонин
Хаттмуру железно надо оставлять, парень проявляет себя и работает, может в нужный момент взять атаку в свои руки, броски обдуманны, антропометрия отличная, чего не скажешь о Дило и Вандербилте, два мешка как по мне, я бы на месте Хэма в старт ставил Шредера и Хача, вместо Дило и Вандербилта, да и говорил Лебе меньше на себя брать, много ошибок в конце на протяжении всего розыгрыша по, сказать что волнуется нельзя, потому что нет причин, значит возраст уже сказывается, но именно в концовках он последнее время одна из самых худших опций ЛА
+10
-2
+8
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Jerry Rodrogha
Ответ Xell
Я смотрел за ДиЛо, он пару матчей всего норм за весь плей офф провёл.Нет цельной игры и нет лидерских качеств.На его место за 30лямов то в год можно найти и получше игрока.
Так где ты возьмёшь 30 лямов без прав Бёрда?
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BVB82
Ответ Mr.BadGuy
Дило пока полный провал. Лямов за 15 в год еще сойдет, больше уже переплата, проще отпустить его. Ривс самый надежный игрок ПО. Японец показал что вполне обучаем, тоже надо оставлять.
С ДиЛо уже давным давно нет никаких "пока"

Он абсолютно средний, бесхарактерный игрок, с большим талантом снайпера и абсолютно убогими навыками разыгрывающего.

Учитывая его дикую нестабильность, где у него по всей карьере, после одного топ матча, потом 3-4 минимум просто провальных и его пустой игры в защите, можно и нужно сделать вывод, что он вообще не игрок старта, для серьезной команды.

Когда ДиЛо на площадке, по совокупности качеств и по общему кпд, он не то, что не помогает команде, он ей тупо вредит.

И если Лейкерс продолжит выпускать его в старте и давать ему больше 20 минут, то ничего хорошего их не ждет точно.
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qwertyqwertyqwerty111111
Новость такая, будто сезон для лал закончился
+6
0
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NikolayOss
Ответ Xell
ДиЛо думаю надо обменять.В плей офф не тащит ни в одной серии.
Мастаки вы свободных агентов обменивать, слов нет.
+5
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fhneh
В Ривза и Хачимуру многие швырнут деньгами. В этом году мало топовых СА. В тот же Сакраменто Ривз как влитой войдет. Дило просто не нужен за тот контракт, который он захочет.
+5
0
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rembrandao
Ответ Xell
Значит нужен Кайри.Он лучше намного.
Кайри максималку запросит или около того.
+4
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Владислав Нешмонин
Хаттмуру железно надо оставлять, парень проявляет себя и работает, может в нужный момент взять атаку в свои руки, броски обдуманны, антропометрия отличная, чего не скажешь о Дило и Вандербилте, два мешка как по мне, я бы на месте Хэма в старт ставил Шредера и Хача, вместо Дило и Вандербилта, да и говорил Лебе меньше на себя брать, много ошибок в конце на протяжении всего розыгрыша по, сказать что волнуется нельзя, потому что нет причин, значит возраст уже сказывается, но именно в концовках он последнее время одна из самых худших опций ЛА
Вандербилт хороший защитник на самом деле, но да, отсутствие броска его очень сильно ограничивает, поэтому он может играть большие минуты только против некоторого числа команд в лиге.
+5
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duberry
Ответ Владислав Нешмонин
Хаттмуру железно надо оставлять, парень проявляет себя и работает, может в нужный момент взять атаку в свои руки, броски обдуманны, антропометрия отличная, чего не скажешь о Дило и Вандербилте, два мешка как по мне, я бы на месте Хэма в старт ставил Шредера и Хача, вместо Дило и Вандербилта, да и говорил Лебе меньше на себя брать, много ошибок в конце на протяжении всего розыгрыша по, сказать что волнуется нельзя, потому что нет причин, значит возраст уже сказывается, но именно в концовках он последнее время одна из самых худших опций ЛА
Вандербилт - мешок? Дядь, кури меньше, один из немногих норм защитников в команде, нормально держал Карри
+3
0
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DORIRA
Ответ Vgorodeslyakot
Уже интересно, кто пульнет в Ривса и где он продолжит карьеру.
Если это произойдет, то интересно, какого нового беляшика лал откопают на следующий сезон?
+4
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Олененок Бэмби
Пф.. также могу: ГСВ хотят сохранить Луни, Грина и обменять пула...
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NikolayOss
Ответ Lost
По факту постараются всех подписать и даже взять опцию бизли на 15 миллионов только потому что нельзя просто так отускать контракты это все трейд велью. Но бизли и рассела нужно менять лонни волкера просто отпускать. Макса кристи ни в коим случае не трогать и продолжать развивать. Все задатки элитного 3ендДи игрока
Расселл же на истекающем. ДиЛо получится поменять только если по СЭТу, а его согласия на такой трейд ещё попробуй добейся.
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Dmitry Trepov
Ответ Сергей Пузанков
Уокер и Шредер на выход? Не уверен, что Рассел принципиально лучше немца учитывая разницу в ЗП. (понятно, что Деннис не за минималку будет следующий сезон играть, но и не за 30+ лямов, которые захочет Рассел.
Против Денвера оба обосрались пока
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Lost
По факту постараются всех подписать и даже взять опцию бизли на 15 миллионов только потому что нельзя просто так отускать контракты это все трейд велью. Но бизли и рассела нужно менять лонни волкера просто отпускать. Макса кристи ни в коим случае не трогать и продолжать развивать. Все задатки элитного 3ендДи игрока
+5
-3
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Dmitry Trepov
Против Денвера оба обосрались пока
А если нет разницы зачем платить больше?
+1
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rembrandao
Ответ Mr.BadGuy
Дило пока полный провал. Лямов за 15 в год еще сойдет, больше уже переплата, проще отпустить его. Ривс самый надежный игрок ПО. Японец показал что вполне обучаем, тоже надо оставлять.
Лейкерс нельзя оставаться без нормального разыгрывающего. Мы видели в прошлых сезонах, что бывает, когда разыгрывающего играет ЛеБрон. Ему все-таки проще играть форварда, и команда от этого выигрывает.
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Radovan
Ответ Mark Ar
Ривза и Хачимуру обязательно оставить надо, про Ривза все понятно, а вот афрояпонец неожиданно, как только перешёл из вечнотанкующей команды, сразу же открыл глаза и конкретно так прибавил по игре, с другой стороны, что он ещё должен был делать в Вашингтоне кроме как играть по кайфу, непонятно, в общем ребята очень крутые и самое главное, вроде как, с правильным отношением к своему делу.
сам ты вечнотанкующий) вашингтон когда танковал то последний раз? это они без танкинга такие))
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