Рикки Рубио: «Мне не так уж много осталось, два-три сезона»
Разыгрывающий «Кавальерс» Рикки Рубио близок к возвращению в строй, но признался, что ему осталось провести в НБА не больше трех сезонов.
«Честно говоря, мне не так уж и много осталось играть в НБА.
Когда сын пойдет в школу, хочу поселиться в своем доме в Бадалоне. Думаю, что уйду из лиги через два-три сезона.
Я нашел свое место в «Кливленде», мне комфортно, хочу достичь вершины с этим проектом. Мечтаю сыграть в финальной серии», – признался 32-летний испанец.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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