Рикки Рубио: «Мне не так уж много осталось, два-три сезона»

Теги Кливленд Рикки Рубио НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Кавальерс» Рикки Рубио близок к возвращению в строй, но признался, что ему осталось провести в НБА не больше трех сезонов.

«Честно говоря, мне не так уж и много осталось играть в НБА.

Когда сын пойдет в школу, хочу поселиться в своем доме в Бадалоне. Думаю, что уйду из лиги через два-три сезона.

Я нашел свое место в «Кливленде», мне комфортно, хочу достичь вершины с этим проектом. Мечтаю сыграть в финальной серии», – признался 32-летний испанец.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные