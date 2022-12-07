Рикки Рубио: «Мне не так уж много осталось, два-три сезона»

Разыгрывающий «Кавальерс» близок к возвращению в строй, но признался, что ему осталось провести в не больше трех сезонов.

«Честно говоря, мне не так уж и много осталось играть в НБА.

Когда сын пойдет в школу, хочу поселиться в своем доме в Бадалоне. Думаю, что уйду из лиги через два-три сезона.

Я нашел свое место в , мне комфортно, хочу достичь вершины с этим проектом. Мечтаю сыграть в финальной серии», – признался 32-летний испанец.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это