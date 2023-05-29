Исход финала Восточной конференции НБА «Бостон» – « » решится в седьмом матче, который состоится на площадке «кельтов» во вторник.

Букмекеры считают «Селтикс» фаворитом седьмой встречи. Коэффициент составляет -320, в то время как у «Хит» +260.

Бостонская команда может стать первой в истории , которая победит в плей-офф после 0-3.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились