Букмекеры считают «Бостон» фаворитом 7-го матча против «Майами»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Ставки на баскетбол Баскетбол

Исход финала Восточной конференции НБА «Бостон» – «Майами» решится в седьмом матче, который состоится на площадке «кельтов» во вторник.

Букмекеры считают «Селтикс» фаворитом седьмой встречи. Коэффициент составляет -320, в то время как у «Хит» +260.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Походу история все-таки свершится.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lugovoy.sanya
Ответ Andre Andre
Какие то странные коэффициенты
Чтобы заработать 100$ при победе Бостона нужно поставить 320$, поставить 100$ на победу Маями получишь 260$
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Andre
Какие то странные коэффициенты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ballboy13
Если это произойдет, то Бостон войдет в историю, а Майами в нее вляпается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька
Есть смысл, сколько они уже седьмых матчей сыграли. Давление все еще на Хит, они же сливают с 3:0.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikl_5555
Ответ Andre Andre
Какие то странные коэффициенты
почему?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий