Букмекеры считают «Бостон» фаворитом 7-го матча против «Майами»
Исход финала Восточной конференции НБА «Бостон» – «Майами» решится в седьмом матче, который состоится на площадке «кельтов» во вторник.
Букмекеры считают «Селтикс» фаворитом седьмой встречи. Коэффициент составляет -320, в то время как у «Хит» +260.
Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
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