Защитник «Нового Орлеана» рассказал о мотивационных беседах с , которого критикуют за плохую форму и частые травмы.

«У меня были серьезные разговоры с Зайоном, несколько раз. Не только у меня, у Лэрри Нэнса тоже. Сказал ему: «Ты можешь быть настолько хорош, насколько сам захочешь, и остальные могут только мечтать об этом». … Лучшая версия Зайона Уильямсона – это уровень, до которого может добраться далеко не каждый.

В еще не видели такого, что Зайон мог бы делать на пике возможностей. Но все зависит от него. Он должен захотеть воспользоваться всеми преимуществами того, на что способен. Я не могу захотеть этого за него. Мама не может хотеть за него. Папа не может захотеть за него. Персонал команды не может захотеть за него. Ты сам решаешь, как все будет выглядеть.

Ты должен разобраться, чего хочешь от баскетбола, потому что он выведет тебя туда, куда ты сам захочешь», – сказал Макколлум.

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