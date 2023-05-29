Си Джей Макколлум: «Сказал Зайону, что он может быть настолько хорош, насколько сам захочет»

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Зайон Уильямсон Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум рассказал о мотивационных беседах с Зайоном Уильямсоном, которого критикуют за плохую форму и частые травмы.

«У меня были серьезные разговоры с Зайоном, несколько раз. Не только у меня, у Лэрри Нэнса тоже. Сказал ему: «Ты можешь быть настолько хорош, насколько сам захочешь, и остальные могут только мечтать об этом». … Лучшая версия Зайона Уильямсона – это уровень, до которого может добраться далеко не каждый.

В НБА еще не видели такого, что Зайон мог бы делать на пике возможностей. Но все зависит от него. Он должен захотеть воспользоваться всеми преимуществами того, на что способен. Я не могу захотеть этого за него. Мама не может хотеть за него. Папа не может захотеть за него. Персонал команды не может захотеть за него. Ты сам решаешь, как все будет выглядеть.

Ты должен разобраться, чего хочешь от баскетбола, потому что он выведет тебя туда, куда ты сам захочешь», – сказал Макколлум.

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4 комментария

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Райли Карри
Тем временем в голове у Зайона - Ммм, Вот что я люблю!
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xamer 9
Все же понимают, что причина травм и лишнего веса - плохой самоконтроль в тренировочном контроле и в диете. Но контракт Зайона ведь позволяет ему нанять целую команду профессионалов: диетологов/нутрициологов/психотерапевтов, которые помогут и ментально и физически заменить вредное питание более сбалансированной едой. Тоже самое и с тренировками. Судя по всему, клуб может и хотел бы что то подобное для Зайона, но скорее его окружение и он сам не хотят впускать других в жизнь баскетболиста.
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йозе марино
когда зайон здоров(худенькый) его команда первая в конфиренции, когда он присел, команда докатилась до плей ин..это показатель- не хавайте слишко много))
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Tim Timson
Нэнс которого прогонял со скамейки Кобе и сам ни разу не игравший нормального сезона, вечно травмированный, сомнительный ментор)
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